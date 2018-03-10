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Apple работает над решением проблемы залипания клавиш в MacBook

Специалисты компании Apple получили патент на технологию, которая могла бы защитить клавиатуру MacBook от залипаний из-за попадания мелкого мусора в зазоры между клавишами. Стоит отметить, что на данный момент в клавиатуре MacBook используют механизм «бабочка», который данную проблему не решает.

Apple работает над решением проблемы залипания клавиш в MacBook


Так стало известно, что в оформленном документе американские разработчики предлагают несколько способов защиты клавиатуры от грязи и жидкости. Первый заключается в использовании специальных заслонок или уплотнителей, которые могли бы плотно закрыть зазоры между клавишами. Также предлагается каждый механизм отдельно оснастить подобными дополнениями.

Один из самых интересных вариантов является механизм с мембраной, которая при нажатии клавиши выпускает воздух и выдувает пыль. В другом предложении разработчики указывают на применение системы охлаждения ноутбука.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:50
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