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В интернете появилось видео апокалипсиса после захвата Земли роботами

В интернете выложили видеоролик того, что может случиться на Земле после захвата её роботами. В свою очередь восстание машин считают одной из форм возможного в дальнейшем апокалипсиса.


Авторы видеоролика попытались представить, что в будущем может произойти с Землей, если роботы уничтожат человечество. Авторам удалось завоевать внимание пользователей сети, так как количество просмотров было довольно большим. Вид у Земли, которую захватили машины, очень удручающий. Из ролика видно, что тысячи либо миллионы роботов бродят среди песка и камней, по безжизненной пустыне.


Согласно сюжету ролика, на планете в будущем не осталось чего-либо живого. Но в конце видео авторы показали, что природа отомстила роботам за их разрушения. В данном случае поднимается сильная буря, сметающая всех роботов с нашей планеты. Авторы данного видеоролика не стали фантазировать, сможет ли на голубой планете после этого опять возобновиться жизнь.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10
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