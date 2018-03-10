Евгений Миронов получил приз за роль в «Идиоте»

Награду ему вручили в Южно-Сахалинске на проходящем там фестивале художественных телефильмов «Утро Родины» за исполнение роли князя Мышкина в телевизионном фильме Владимира Бортко «Идиот».Жюри фестиваля «Утро Родины» заявило, что этот фильм стал поворотным в развитии российского телефильма. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сказал, что, оказывается, телесериал может быть не только «мыльной оперой, но и настоящим художественным произведением».Евгений Миронов в ответном благодарственном слове отметил, что отечественная индустрия телефильмов уже созрела для создания качественного продукта, хотя это очень непросто, потому что на рынке господствует еще много фильмов, развращающих зрителя. И пока что именно они его больше интересуют.