В сети появились первые изображения нового внедорожника Jeep Grand Wagoneer
Компания Jeep готовит к презентации новый премиальный внедорожник Grand Wagoneer. Накануне в сеть выложили первые изображения автомобиля, который будет оснащён гибридной силовой установкой.
В интервью с журналистами генеральный директор компании Jeep подтвердил информацию о возрождении модели Jeep Grand Wagoneer, новый автомобиль займёт премиальный сегмент. Над автомобилем активно трудятся разработчики компании, его представят не ранее 2020 года.
Предполагается, что внедорожник получит уникальный дизайн, он будет представлен в стандартном кузове и в удлинённой версии. Стоимость автомобиля составит 140 000 долларов.
По словам главы компании Jeep, 1 июня текущего года будет представлен план по развитию на последующие 5 лет. Помимо новых моделей компании будет представлен уровень электрификации автомобилей бренда Jeep. В частности, компания намерена сделать гибриды из всего модельного ряда, а затем полностью электрифицировать свои автомобили.
В интервью с журналистами генеральный директор компании Jeep подтвердил информацию о возрождении модели Jeep Grand Wagoneer, новый автомобиль займёт премиальный сегмент. Над автомобилем активно трудятся разработчики компании, его представят не ранее 2020 года.
Предполагается, что внедорожник получит уникальный дизайн, он будет представлен в стандартном кузове и в удлинённой версии. Стоимость автомобиля составит 140 000 долларов.
По словам главы компании Jeep, 1 июня текущего года будет представлен план по развитию на последующие 5 лет. Помимо новых моделей компании будет представлен уровень электрификации автомобилей бренда Jeep. В частности, компания намерена сделать гибриды из всего модельного ряда, а затем полностью электрифицировать свои автомобили.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:00