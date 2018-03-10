В сети появились первые изображения нового внедорожника Jeep Grand Wagoneer

В интервью с журналистами генеральный директор компании Jeep подтвердил информацию о возрождении модели Jeep Grand Wagoneer, новый автомобиль займёт премиальный сегмент. Над автомобилем активно трудятся разработчики компании, его представят не ранее 2020 года.Предполагается, что внедорожник получит уникальный дизайн, он будет представлен в стандартном кузове и в удлинённой версии. Стоимость автомобиля составит 140 000 долларов.По словам главы компании Jeep, 1 июня текущего года будет представлен план по развитию на последующие 5 лет. Помимо новых моделей компании будет представлен уровень электрификации автомобилей бренда Jeep. В частности, компания намерена сделать гибриды из всего модельного ряда, а затем полностью электрифицировать свои автомобили.