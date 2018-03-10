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Ученые проследят эволюцию нервной системы по окаменелостям возрастом 520 млн лет

Британские палеонтологи намерены проследить эволюцию простейших членистоногих по следам нервной системы Kerygmachela kierkegaardi, представленной в уникальной окаменелости возрастом порядка 520 млн лет.

Ученые проследят эволюцию нервной системы по окаменелостям возрастом 520 млн лет


Около 15-ти образцов древних окаменелостей ученые обнаружили на территории Гренландии. Ранее все останки хищника Kerygmachela kierkegaardi попадались деформированными, когда агрессивная среда оставляла только внешнюю оболочку представителей данного вида, обитавших на планете в период наступления Кембрийского взрыва.

Известно, что тело существа было покрыто 11 шершавыми отростками по обеим сторонам тела. Кроме того, хищник обладал длинным хвостом и круглой головой. Палеонтологи убеждены, что существа не имели сложной нервной системы и необычной структуры мозга. Позвоночные представители данного класса и их беспозвоночные аналоги произошли от разных прародителей, резюмируют биологи.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:00
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