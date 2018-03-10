Ученые проследят эволюцию нервной системы по окаменелостям возрастом 520 млн лет

Около 15-ти образцов древних окаменелостей ученые обнаружили на территории Гренландии. Ранее все останки хищника Kerygmachela kierkegaardi попадались деформированными, когда агрессивная среда оставляла только внешнюю оболочку представителей данного вида, обитавших на планете в период наступления Кембрийского взрыва.Известно, что тело существа было покрыто 11 шершавыми отростками по обеим сторонам тела. Кроме того, хищник обладал длинным хвостом и круглой головой. Палеонтологи убеждены, что существа не имели сложной нервной системы и необычной структуры мозга. Позвоночные представители данного класса и их беспозвоночные аналоги произошли от разных прародителей, резюмируют биологи.