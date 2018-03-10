Путин призвал не бояться тех, кто когда-нибудь придет ему на смену

Отвечая на вопрос ведущей телеканала NBC Меган Келли относительно теоретического его ухода с поста президента Российской Федерации, глава российского государства назвал бредом все бытующие сейчас страхи, будто после него пришедшие к власти будут стремиться разрушить или переделать все, созданное при его президентском правлении.Он, скорее, надеется, что это будут люди, которые «захотят сделать Россию сильнее, создать будущее для нее, создать платформу для воспитания новых поколений».