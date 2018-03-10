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Осенью текущего года покажут предвестника нового пикапа Fiat

Итальянские автомобилестроители собирается расширить свою модельную линейку новым пикапом Fiat. Предвестник авто может дебютировать осенью этого года.

Осенью текущего года покажут предвестника нового пикапа Fiat

Прошлым летом стало известно, что концерн FCA для авторынка Южной Америки разработает небольшой пикап. Его будут продавать под маркой Fiat. Этот проект имеет внутризаводской код Х1Р. Премьера предвестника этой версии может состояться в ноябре этого года в рамках автосалона в Сан-Паулу. Продажи авто начнутся в течение следующего года. Для пикапа основой послужит компактный хэтчбек версии Fiat Mobi, который доступен на южноамериканском авторынке. Выпуск новинки будет налажен в Бразилии. Там производится сейчас ее соплатформенник.

В роли двигателя нового пикапа Fiat будет бензиновый 1.3 Firefly на 101 л.с., а также этаноловая версия на 109 л.с. Может иметь место также литровый Firefly на 72-77 л.с. На южноамериканском рынке сейчас реализуются пикапы Fiat Strada/Toro.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:10
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