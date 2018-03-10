Сын Ксении Собчак поздравил с 8 Марта подружку
Известная телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак показала в Instagram интригующее фото, на котором запечатлен ее сын Платон в обществе своей подруги.
Международный женский день Ксения Собчак отмечала в кругу семьи, а вечером вместе с супругом Максимом Виторганом и маленьким сыном Платоном отправилась в гости.
Собчак не уточняет, с кем именно они провели праздничный вечер, но снимок подписала «Пришли поздравить подружку с праздником».
На фото дети играют розовой машинкой и заметно, что девочка не намного отличает по возрасту от Платона.
Пользователей заинтересовали дети, но лица малышей не разглядеть из-за ракурса. Тем не менее, снимок с сыном Ксении Собчак и его подружкой набрал свыше 130 тысяч отметок «нравится».
Международный женский день Ксения Собчак отмечала в кругу семьи, а вечером вместе с супругом Максимом Виторганом и маленьким сыном Платоном отправилась в гости.
Собчак не уточняет, с кем именно они провели праздничный вечер, но снимок подписала «Пришли поздравить подружку с праздником».
На фото дети играют розовой машинкой и заметно, что девочка не намного отличает по возрасту от Платона.
Пользователей заинтересовали дети, но лица малышей не разглядеть из-за ракурса. Тем не менее, снимок с сыном Ксении Собчак и его подружкой набрал свыше 130 тысяч отметок «нравится».