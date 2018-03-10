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В Тамбове отчим до смерти забил четырехлетнюю падчерицу

За непослушание и капризы отчим кардинально расправился с 4-летним ребенком. В результате его побоев маленькая девочка умерла.
В Тамбове отчим до смерти забил четырехлетнюю падчерицу


Женский праздник стал трагическим днем для малышки. Не в силах контролировать свою ярость, отчим избил дочь своей сожительницы за то, что она не подчинялась его требованиям и капризничала. Утром на следующий день мать ребенка обнаружила ее мертвой и вызвала полицейских.

Как выяснили медики, причиной смерти девочки стала закрытая черепно-мозговая травма.

В настоящее время открыто уголовное производство по факту убийства малолетней. Следствие устанавливает, состояла ли данная семья на учете. В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:00
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