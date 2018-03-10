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Астероид, убивший динозавров, создал самые красивые подводные пещеры в мире

Астероид Чиксулуб, предположительно убивший динозавров, был, вероятно, самым плохим воздействием, которое Земля когда-либо выдерживала, но его падение создало одно из самых захватывающих природных чудес света: Кольцо Сенотов.

Астероид, убивший динозавров, создал самые красивые подводные пещеры в мире


Около 65 миллионов лет назад на Земле произошло падение астероида шириной более 10 км, получивший название Чиксулуб. Ученые все еще спорят о том, было ли это убийственным ударом для динозавров, но это было настолько катастрофично, что ликвидировало кусок земной коры и создало кратер на полуострове Юкатан шириной в 118 километров. Удар астероида вызвал глобальное падение температуры, которое, по оценкам ученых, было между 14 и 18 градусами. Однако вместе с тем его падение создало одно из красивейших мест на планете Кольцо Сенотов.

Сенота - это гигантская воронка, заполненная грунтовыми водами, и обычно начинается с кислой дождевой воды, разрушающей скалу ниже уровня земли, пока она не образует глубокую подземную дыру. Со временем крыша этой камеры рушится, открывая подземное озеро. Майя считали сеноты священными открытиями в подземном мире, но Кольцо Сенотов своим видом не имеет конкурентов.

Кольцо на самом деле представляет собой полукруг сенотов диаметром около 180 километров, прослеживающий край ударного кратера Chicxulub в почти идеальном круге.

Фактически круглая форма Кольца озадачивала ученых в течение многих лет, прежде чем они поняли, что это свидетельство кратера от падения гигантского астероидов, но теперь, когда полная картина была обнаружена, есть предположения внести Кольцо (которое включает около 900 сенотов) в Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо потрясающего геологического образования, сеноты предлагают потустороннюю красоту: дайверы снимают видео из подземных пещер, наполненных кристально чистой голубой водой и всеми видами чудесных скальных образований.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 01:02
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