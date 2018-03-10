Над США с оглушительным шумом промчался метеорит размером с микроавтобус

Метеор был классифицирован как болид, особенно яркий и большой кусок скалы, который взрывается при падении, чем вызывает широкую видимость очевидцев с Земли.По словам Чака Уоллеса, заместителя директора по чрезвычайным ситуациям в Грейс-Харбор: «Когда я начал получать телефонные звонки со всего побережья ... Я знал, что это было довольно большое событие, каким бы оно ни было».Несмотря на большой размер метеора, он использует только крошечную часть материала, чтобы создать яркое световое шоу. Большинство метеоров имеют размеры примерно с гальку или песчинку. Ученый NASA Марк Фрис оценивает, что только около 1% метеора в среду пережило горение в атмосфере Земли и распалось на кирпичные куски камня и льда, которые, вероятно, оказались в океане.По оценкам Фрис, этот болид был, пожалуй, самым крупным из тех, что видели за 20 лет, но это едва отразилось на радиолокаторе по сравнению с челябинским метеоритом, поразившим Россию в 2013 году. Его диаметр был около 56 футов и весил 10 000 метрических тонн. Ударная волна, созданная взрывом скалы, была настолько мощной, что пострадало 1200 человек.Однако большим является астероид Бенну: 87 миллионов тонн и 1600 футов в ширину, этот астероид имеет небольшой шанс рухнуть на Землю в течение следующего столетия.Это дало NASA достаточно стимулов для начала разработки плана планетарной защиты от опасных астероидов с использованием новых космических аппаратов и гигантских ядерных боеголовок. По сравнению с ударом Бенну, калифорнийский метеорит - это небольшой фейерверк.