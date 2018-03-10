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В Волгоградской области невеста умерла сразу после свадьбы

Под Волгоградом в день своей свадьбы разругавшись с мужем, женщина ушла из дома и умерла. У молодоженов, не проживших вместе после торжества и суток, уже есть и дети, и внуки.

В Волгоградской области невеста умерла сразу после свадьбы


2 марта вдвоем с новоиспеченным мужем 59-летняя женщина отмечала важный день в своей жизни - бракосочетание. По какой-то причине молодожены поругались. Чтобы избежать разгорания конфликта, новобрачная выбежала на улицу. Супруг следом за ней не пошел.

На следующий день ее тело обнаружили без признаков жизни. Как установила судмедэкспертиза, причинно гибели женщины стал инфаркт.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:15
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