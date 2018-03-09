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Нобелевский лауреат физики взломал время, создав теоретический метод путешествия во времени

В прошлом году Кип С. Торн получил Нобелевскую премию за работу над гравитационными волнами. Теперь Торн, возможно, совершил новый прорыв: теоретический метод путешествия во времени. Он включает черные дыры, червоточину и растяжение пространства и времени.

Нобелевский лауреат физики взломал время, создав теоретический метод путешествия во времени


Идея заключается в создании червоточины, два конца которой расположены соответственно вблизи Земли и около поверхности черной дыры. Поскольку черные дыры растягивают и искажают пространство-время, время там движется намного медленнее.

По словам Торна, это ключ: «Если переместить устье одной червоточины вниз по поверхности черной дыры, время течет очень медленно по сравнению с темпом потока времени назад на Земле. Устье червоточины располагается на поверхность черной дыры на протяжении всего несколько часов, однако проходя здесь, на Земле, через миллиард лет».

Войдя в Червоточину на Земле и отправляясь в черную дыру, можно теоретически проскочить миллиард лет, а затем снова пройти через червоточину и появиться в будущем. Кроме того можно пройти через червоточину близ черной дыры и выйти в «прошлое», считает Торн.

К сожалению, есть два основных недостатка в этом плане червоточины: во-первых, любой человек, проходящий через червоточину, вероятно, не выживет. Физика сложна, но есть уверенность, что человеческое тело не предназначено для противостояния таким силам.

Второй недостаток связан с самим путешествием во времени. По словам Торна, любая попытка путешествия во времени заканчивается катастрофическим взрывом: «Я был вынужден осознать, что существует универсальный механизм, когда вы пытаетесь превратить червоточину в машину времени таким образом - универсальный механизм, всегда создающий сильный взрыв, который, скорее всего, уничтожит червоточину прямо в момент начала путешествия во времени».
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:24
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