Телескоп James Webb NASA будет искать межзвездную воду в космосе
Возникновение воды связано с процессами смешивания водорода и кислорода. Это требует особых условий, обнаруженных глубоко в холодных молекулярных облаках, где пыль защищает от разрушительного ультрафиолетового света и помогает химическим реакциям. Космический телескоп James Webb NASA заглянет в эти космические резервуары, чтобы получить новое представление о происхождении и эволюции воды и других ключевых строительных блоков обитаемых планет.
Молекулярное облако представляет собой межзвездное облако пыли, газа и различных молекул в диапазоне от молекулярного водорода (H2) до сложных углеродсодержащих органических веществ. Молекулярные облака удерживают большую часть воды во Вселенной и служат питомниками для новорожденных звезд и их планет.
Внутри этих облаков на поверхностях крошечных пылевых зерен атомы водорода соединяются с кислородом с образованием воды. Углерод соединяется с водородом для получения метана. Азотные связи с водородом создают аммиак. Все эти молекулы прилипают к поверхности пылевых пятен, накапливая ледяные слои в течение миллионов лет. Результатом является обширная коллекция «снежинок», доставляющие материалы, необходимые для жизни на планетах.
«Если мы сможем понять химическую сложность этих льдов в молекулярном облаке и как они развиваются при образовании звезды и ее планет, тогда мы можем оценить, должны ли существовать строительные блоки в каждой звездной системе», - сказала Мелисса МакКлюр из Universiteit van Amsterdam, главный исследователь проекта по исследованию космических льдов.
Чтобы понять эти процессы, телескоп Webb будет исследовать соседнюю звездообразующую область, чтобы определить, какие льды присутствуют там. В этом проекте будут использованы спектрографы с высоким разрешением Webb для получения наиболее чувствительных и точных наблюдений на длинах волн, конкретно измеряющих льды. Спектрографы Webb, NIRSpec и MIRI обеспечат в пять раз лучшую точность, чем любой предыдущий космический телескоп на ближнем и среднем инфракрасном диапазоне длин волн.
Молекулярное облако представляет собой межзвездное облако пыли, газа и различных молекул в диапазоне от молекулярного водорода (H2) до сложных углеродсодержащих органических веществ. Молекулярные облака удерживают большую часть воды во Вселенной и служат питомниками для новорожденных звезд и их планет.
Внутри этих облаков на поверхностях крошечных пылевых зерен атомы водорода соединяются с кислородом с образованием воды. Углерод соединяется с водородом для получения метана. Азотные связи с водородом создают аммиак. Все эти молекулы прилипают к поверхности пылевых пятен, накапливая ледяные слои в течение миллионов лет. Результатом является обширная коллекция «снежинок», доставляющие материалы, необходимые для жизни на планетах.
«Если мы сможем понять химическую сложность этих льдов в молекулярном облаке и как они развиваются при образовании звезды и ее планет, тогда мы можем оценить, должны ли существовать строительные блоки в каждой звездной системе», - сказала Мелисса МакКлюр из Universiteit van Amsterdam, главный исследователь проекта по исследованию космических льдов.
Чтобы понять эти процессы, телескоп Webb будет исследовать соседнюю звездообразующую область, чтобы определить, какие льды присутствуют там. В этом проекте будут использованы спектрографы с высоким разрешением Webb для получения наиболее чувствительных и точных наблюдений на длинах волн, конкретно измеряющих льды. Спектрографы Webb, NIRSpec и MIRI обеспечат в пять раз лучшую точность, чем любой предыдущий космический телескоп на ближнем и среднем инфракрасном диапазоне длин волн.