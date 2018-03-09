Телескоп James Webb NASA будет искать межзвездную воду в космосе

Молекулярное облако представляет собой межзвездное облако пыли, газа и различных молекул в диапазоне от молекулярного водорода (H2) до сложных углеродсодержащих органических веществ. Молекулярные облака удерживают большую часть воды во Вселенной и служат питомниками для новорожденных звезд и их планет.Внутри этих облаков на поверхностях крошечных пылевых зерен атомы водорода соединяются с кислородом с образованием воды. Углерод соединяется с водородом для получения метана. Азотные связи с водородом создают аммиак. Все эти молекулы прилипают к поверхности пылевых пятен, накапливая ледяные слои в течение миллионов лет. Результатом является обширная коллекция «снежинок», доставляющие материалы, необходимые для жизни на планетах.«Если мы сможем понять химическую сложность этих льдов в молекулярном облаке и как они развиваются при образовании звезды и ее планет, тогда мы можем оценить, должны ли существовать строительные блоки в каждой звездной системе», - сказала Мелисса МакКлюр из Universiteit van Amsterdam, главный исследователь проекта по исследованию космических льдов.Чтобы понять эти процессы, телескоп Webb будет исследовать соседнюю звездообразующую область, чтобы определить, какие льды присутствуют там. В этом проекте будут использованы спектрографы с высоким разрешением Webb для получения наиболее чувствительных и точных наблюдений на длинах волн, конкретно измеряющих льды. Спектрографы Webb, NIRSpec и MIRI обеспечат в пять раз лучшую точность, чем любой предыдущий космический телескоп на ближнем и среднем инфракрасном диапазоне длин волн.