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Пребывание в космосе бесповоротно изменило ДНК астронавта NASA, заявляют ученые

В 2015 году NASA приступило к исследованию итого, как время в космосе изменяет генетику человеческого тела. Глубоким методом для проведения этого процесса было использование космонавта Скотта Келли, чьи гены поставляются с удобной контрольной группой в форме его идентичного брата-близнеца Марка.

Пребывание в космосе бесповоротно изменило ДНК астронавта NASA, заявляют ученые


В течение нескольких исследований, посвященных отправке Скотта на МКС для расширенных миссий, NASA в конечном счете обнаружило, что большая часть генетики Скотта резко изменилась по сравнению с его братом. В частности, теломеры Скотта, кончики его ДНК-хромосом, были намного длиннее, чем те, которые были найдены у Марка. Теломеры влияют на процесс старения - со временем формирования новой ДНК они начинают сокращаться, что влияет на то, почему тела становятся морщинистыми и больными по мере того старения.

Можно предположить, что жизнь в космосе является надежным средством против старения, однако, согласно новым исследованиям, большинство теломеров Скотта фактически сократились, чтобы соответствовать ДНК его брата, и они сделали это всего за два дня после возвращения Скотта на Землю.

Между тем, многие другие изменения ДНК Скотта остались неизмененными. Скотт находится на Земле более двух лет, и за это время его генетика до сих пор не полностью восстановилась. Теперь его гены отличны от брата на 7%..

Это, безусловно, странно и вызывает серьезную озабоченность у ученых, которые пытаются рассчитать возможность долгосрочного путешествия в космос, например, пилотируемую миссию на Марс.

В течение следующих нескольких лет, несомненно, будет много исследований здоровья и состояния Скотта. Большое внимание ученые собираются уделить сравнения процессов старения Скотта и его брата-близнеца, чтобы больше узнать о всех последствиях изменений, произошедших в ДНК астронавта.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:59
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