Пребывание в космосе бесповоротно изменило ДНК астронавта NASA, заявляют ученые

В течение нескольких исследований, посвященных отправке Скотта на МКС для расширенных миссий, NASA в конечном счете обнаружило, что большая часть генетики Скотта резко изменилась по сравнению с его братом. В частности, теломеры Скотта, кончики его ДНК-хромосом, были намного длиннее, чем те, которые были найдены у Марка. Теломеры влияют на процесс старения - со временем формирования новой ДНК они начинают сокращаться, что влияет на то, почему тела становятся морщинистыми и больными по мере того старения.Можно предположить, что жизнь в космосе является надежным средством против старения, однако, согласно новым исследованиям, большинство теломеров Скотта фактически сократились, чтобы соответствовать ДНК его брата, и они сделали это всего за два дня после возвращения Скотта на Землю.Между тем, многие другие изменения ДНК Скотта остались неизмененными. Скотт находится на Земле более двух лет, и за это время его генетика до сих пор не полностью восстановилась. Теперь его гены отличны от брата на 7%..Это, безусловно, странно и вызывает серьезную озабоченность у ученых, которые пытаются рассчитать возможность долгосрочного путешествия в космос, например, пилотируемую миссию на Марс.В течение следующих нескольких лет, несомненно, будет много исследований здоровья и состояния Скотта. Большое внимание ученые собираются уделить сравнения процессов старения Скотта и его брата-близнеца, чтобы больше узнать о всех последствиях изменений, произошедших в ДНК астронавта.