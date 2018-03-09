Недремлющие уфологи опубликовали видеодоказательства существования НЛО

На видеоролике запечатлены несколько НЛО в форме сферы, зависшие над озером Джордж, расположенном в штате Нью-Йорк. Видео после публикации приобрело небывалый ажиотаж среди любителей пришельцев, а сами уфологи окрестили его, как очередное незыблемое доказательство существования инопланетян.Однако скептики отнеслись к видео с недоверием, заявив, что подобное можно сделать в любом графическом приложении, или же необычные сферические НЛО могут быть обычными каплями дождя, попавшими на объектив видеокамеры.