Недремлющие уфологи опубликовали видеодоказательства существования НЛО
На любимом канале охотников за НЛО видеохостинга YouTube UFOmania «залит» очередной сенсационный видеоролик, в очередной раз подтверждающий существование высоко развитой внепланетной цивилизации, представители которой в последнее время прилетают на Землю как к себе домой.
На видеоролике запечатлены несколько НЛО в форме сферы, зависшие над озером Джордж, расположенном в штате Нью-Йорк. Видео после публикации приобрело небывалый ажиотаж среди любителей пришельцев, а сами уфологи окрестили его, как очередное незыблемое доказательство существования инопланетян.
Однако скептики отнеслись к видео с недоверием, заявив, что подобное можно сделать в любом графическом приложении, или же необычные сферические НЛО могут быть обычными каплями дождя, попавшими на объектив видеокамеры.
На видеоролике запечатлены несколько НЛО в форме сферы, зависшие над озером Джордж, расположенном в штате Нью-Йорк. Видео после публикации приобрело небывалый ажиотаж среди любителей пришельцев, а сами уфологи окрестили его, как очередное незыблемое доказательство существования инопланетян.
Однако скептики отнеслись к видео с недоверием, заявив, что подобное можно сделать в любом графическом приложении, или же необычные сферические НЛО могут быть обычными каплями дождя, попавшими на объектив видеокамеры.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 22:08