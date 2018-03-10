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Very Large Telescope - большая игрушка ученых-астрономов

В пустыне Атакама (Чили) продолжается строительство оптического телескопа с зеркалом в 40 метров диаметром. Это даст возможность увидеть космическое пространство центра Вселенной за сотни миллионов световых лет от нашей планеты, свидетельствуют астрономы.

В мире продолжается разработка и строительство сверхновых телескопов, которые способны "заглядывать" в космос на сотни миллионов лет назад. Это происходит потому, что открыты новые технологии, позволяющие создавать оптику, которая равноценна старым аппаратам, только с еще большим разрешением.

Very Large Telescope - большая игрушка ученых-астрономов


Например, в пустыне Атаками шесть лет назад построен и введен в эксплуатацию телескоп VLTI, который получил изображение с разрешением, соответствующим 132-метровому оптическому зеркалу. Благодаря ему уже получены снимки "черной дыры" в центре галактики. Однако уже сейчас в Чили строится экстремально большой оптический телескоп типа E:ELT с зеркалом почти 40 метров диаметром.
Наука
Добавил: Valeriy Сегодня, 01:00
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