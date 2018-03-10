Very Large Telescope - большая игрушка ученых-астрономов

В мире продолжается разработка и строительство сверхновых телескопов, которые способны "заглядывать" в космос на сотни миллионов лет назад. Это происходит потому, что открыты новые технологии, позволяющие создавать оптику, которая равноценна старым аппаратам, только с еще большим разрешением.Например, в пустыне Атаками шесть лет назад построен и введен в эксплуатацию телескоп VLTI, который получил изображение с разрешением, соответствующим 132-метровому оптическому зеркалу. Благодаря ему уже получены снимки "черной дыры" в центре галактики. Однако уже сейчас в Чили строится экстремально большой оптический телескоп типа E:ELT с зеркалом почти 40 метров диаметром.