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Дочь пресс-секретаря России подверглась кибербуллингу

Дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России подверглась травле в интернете.

Дочь пресс-секретаря России подверглась кибербуллингу


Недавно Елизавета Пескова сделала заявление, что она регулярно подвергается интернет - травле. Частые насмешки над внешностью, умственным развитием, стилем жизни поступают в ее адрес. По предположению Песковой жертвой кибербуллинга она стала в результате того, что многие думают, что она каким - то образом имеет отношение к политике. Дочь пресс-секретаря утверждает, что не имеет никакого отношения к политическим действиям. Из – за регулярной травли, Пескова не раз задумывалась над тем, чтоб удалить все аккаунты.

Ненавистное отношение многих людей привело девушку к негативным мыслям. 7 марта произошло собрание экспертов по развитию информ - ассоциации и СМИ парламента молодежи при Госдуме. Основным вопросом являлась травля в социальных сетях. На собрание пригласили Пескову, но она не смогла присутствовать, и прислала заявление. В итоге было выдвинуто решение о введении административной ответственности за кибербуллинг и издевательства.

Дочь пресс-секретаря говорит о том, что решение проблемы озлобленности людей лежит в повышении качества жизни и уровня культуры.
Политика / Общество
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 03:30
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