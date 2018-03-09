Ксения Собчак опубликовала новую фотографию своего сына

«Пришли поздравить подружку с праздником:)», - написала в подписи под снимком Ксения.

Как выяснилось, девушка привела своего ребенка, дабы поздравить малышку его возраста с 8 марта. Конечно же маленький мальчик еще не понимает этого, однако кадр с ним получился очень милым.Поклонники отметили, что мальчик очень хорошенький и судя по всему очень похож на свою маму. Однако без хейтеров тоже не обошлось. Они стали писать, что у сына Собчак слишком большая голова, которая абсолютно не соответствует с размерами его туловища.