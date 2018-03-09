Ксения Собчак опубликовала новую фотографию своего сына
Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала ценную семейную фотографию со своим сыном Платоном. При этом на снимке можно даже немного рассмотреть его лицо.
Как выяснилось, девушка привела своего ребенка, дабы поздравить малышку его возраста с 8 марта. Конечно же маленький мальчик еще не понимает этого, однако кадр с ним получился очень милым.
Поклонники отметили, что мальчик очень хорошенький и судя по всему очень похож на свою маму. Однако без хейтеров тоже не обошлось. Они стали писать, что у сына Собчак слишком большая голова, которая абсолютно не соответствует с размерами его туловища.
Как выяснилось, девушка привела своего ребенка, дабы поздравить малышку его возраста с 8 марта. Конечно же маленький мальчик еще не понимает этого, однако кадр с ним получился очень милым.
«Пришли поздравить подружку с праздником:)», - написала в подписи под снимком Ксения.
Поклонники отметили, что мальчик очень хорошенький и судя по всему очень похож на свою маму. Однако без хейтеров тоже не обошлось. Они стали писать, что у сына Собчак слишком большая голова, которая абсолютно не соответствует с размерами его туловища.
dzen / Технологии / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:56