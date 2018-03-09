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Apple разработала водонепроницаемый кабель для зарядки Lightning

Специалисты американской корпорации Apple придумали и создали водонепроницаемый кабель, который предназначен для зарядки Lightning. Так отмечается, что разработка защищена от влаги по всей длине, поэтому можно не беспокоиться о ее контакте с водой.

Apple разработала водонепроницаемый кабель для зарядки Lightning


Два года назад купертиновцы представили миру защищенные от влаги и пыли по стандарту IP67 смартфоны iPhone 7 и iPhone 7+, но теперь «яблочная» компания решила защитить от воды и аксессуары своих телефонов. Зарядный шнур полностью защищен от проникновения воды, поэтому его можно смело использовать в таких условиях. Помимо этого от влаги защищен и сам переходник от шнура, который подключается непосредственно к разъему устройства. Так его можно присоединять даже если там оказалась вода.

Некоторые эксперты считают, что такая разработка Apple все же не попадет на конвейер. Главной причиной этого является низкий уровень пользы от новшества.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:23
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