Apple разработала водонепроницаемый кабель для зарядки Lightning

Два года назад купертиновцы представили миру защищенные от влаги и пыли по стандарту IP67 смартфоны iPhone 7 и iPhone 7+, но теперь «яблочная» компания решила защитить от воды и аксессуары своих телефонов. Зарядный шнур полностью защищен от проникновения воды, поэтому его можно смело использовать в таких условиях. Помимо этого от влаги защищен и сам переходник от шнура, который подключается непосредственно к разъему устройства. Так его можно присоединять даже если там оказалась вода.Некоторые эксперты считают, что такая разработка Apple все же не попадет на конвейер. Главной причиной этого является низкий уровень пользы от новшества.