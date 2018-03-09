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Психологи объясняют, что эгоцентризм является признаком стресса

Психологи из Университета Аризоны (США) объясняют, что эгоцентричных людей не следует обвинять в излишней любви к себе. На самом деле люди с подобным поведенческим проявлением подвержены стрессу.

Психологи объясняют, что эгоцентризм является признаком стресса


Эгоцентризм – явление, при котором собеседник проявляет излишнее внимание к собственной персоне и собственному мнению, как к единственно правильному, при этом игнорируя мнение окружающих. Психологи из Университета Аризоны советуют не обвинять эгоцентриков в излишней любви к себе, так как за подобным поведением скрывается личность, крайне подверженная стрессовым ситуациям.

Согласно результатам последнего исследования, стресс, чередующий депрессии, намного опаснее этого психического расстройства, так как человек, подверженный стрессовым ситуациям, на протяжении долгого времени чувствует себя несчастным, что может вылиться в заболевания нервного или соматического характеров.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:10
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