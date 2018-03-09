Спортивную версию хэтчбека KIA Rio GT Line представили в Женеве

Автомобиль KIA Rio GT Line 2019 года разработчики наделили светодиодными противотуманными фарами, колёсными дисками диаметром 17 дюймов и сдвоенными наконечниками на выхлопной трубе. Благодаря новому спортивному обвесу внешность автомобиля стала более агрессивной, окна получили хромированную отделку, а также появились глянцевые вставки.Потенциальные покупатели седана KIA Rio GT Line смогут выбрать обивку салона либо из ткани, либо из кожи. Также в интерьере автомобиля присутствуют карбоновые акценты и уникальная оплётка рулевого колеса из кожи, на котором имеется шильдик GT Line.В моторную линейку спортивной модификации входят прежние бензиновые и дизельные агрегаты, которые работают на пару с «автоматом» или вариатором.