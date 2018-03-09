ПикапаHolden Colorado получил две новые спецверсии

Особые модификации автомобиля Holden Colorado отличаются расширенными колёсными арками, новыми колёсными дисками и внедорожными покрышками. В частности, автомобиль будет доступен в качестве грузовика с откидными бортами и пикапа.При этом обе модификации комплектуются дизельным силовым агрегатом Duramax объёмом 2,8 литра производительностью 200 лошадиных сил. Спецверсии разработаны на базе LSX и будут выпущены лимитированным тиражом. В частности, пикап выйдет в количестве 800 экземпляров, а грузовик сойдёт с конвейера в 200 единиц.В оснащение спецверсий входит камера заднего вида, 7 подушек безопасности, круиз-контроль и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Минимальная стоимость пикапа составит около 2,3 миллиона рублей, а грузовая версия будет стоить немного дешевле.