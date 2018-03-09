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ПикапаHolden Colorado получил две новые спецверсии

В Австралии представили пикап Holden Colorado в двух особых модификациях Colorado Crew Cab Pickup и Colorado Crew Cab Chassis. Стоит отметить, что в Австралии автомобили бренда Chevrolet продаются под маркой Holden.

ПикапаHolden Colorado получил две новые спецверсии


Особые модификации автомобиля Holden Colorado отличаются расширенными колёсными арками, новыми колёсными дисками и внедорожными покрышками. В частности, автомобиль будет доступен в качестве грузовика с откидными бортами и пикапа.

При этом обе модификации комплектуются дизельным силовым агрегатом Duramax объёмом 2,8 литра производительностью 200 лошадиных сил. Спецверсии разработаны на базе LSX и будут выпущены лимитированным тиражом. В частности, пикап выйдет в количестве 800 экземпляров, а грузовик сойдёт с конвейера в 200 единиц.

В оснащение спецверсий входит камера заднего вида, 7 подушек безопасности, круиз-контроль и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Минимальная стоимость пикапа составит около 2,3 миллиона рублей, а грузовая версия будет стоить немного дешевле.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:00
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