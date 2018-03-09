Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает внимание собак
Команда ученых из Йоркского университета провела исследование, в результате которого выяснилось, что голос хозяина непосредственно влияет на выстраивание отношений с таким домашним питомцем, как собака. В частности, обращение к ним "детским" голосом помогает повысить их внимательность.
Под "детским" голосом ученые подразумевают такой тон голоса человека, которым мы обычно общаемся с детьми. Он содержит в себе большое количество звуков высокой частоты. Специалисты выяснили, что голос почти с таким же успехом может вызвать интерес у щенков, которые на него реагируют гораздо активнее, чем на любой другой тон. Он способен укрепить социальную связь между собакой и ее хозяином, однако это не касается уже взрослых особей - на них "детский" голос никакого эффекта не произвел.
Для исследования ученые провели сразу два эксперимента, в ходе которых также стало понятно, что собаки гораздо активнее откликались на фразы, касающиеся самого животного.
Под "детским" голосом ученые подразумевают такой тон голоса человека, которым мы обычно общаемся с детьми. Он содержит в себе большое количество звуков высокой частоты. Специалисты выяснили, что голос почти с таким же успехом может вызвать интерес у щенков, которые на него реагируют гораздо активнее, чем на любой другой тон. Он способен укрепить социальную связь между собакой и ее хозяином, однако это не касается уже взрослых особей - на них "детский" голос никакого эффекта не произвел.
Для исследования ученые провели сразу два эксперимента, в ходе которых также стало понятно, что собаки гораздо активнее откликались на фразы, касающиеся самого животного.