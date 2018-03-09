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Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает внимание собак

Команда ученых из Йоркского университета провела исследование, в результате которого выяснилось, что голос хозяина непосредственно влияет на выстраивание отношений с таким домашним питомцем, как собака. В частности, обращение к ним "детским" голосом помогает повысить их внимательность.

Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает внимание собак


Под "детским" голосом ученые подразумевают такой тон голоса человека, которым мы обычно общаемся с детьми. Он содержит в себе большое количество звуков высокой частоты. Специалисты выяснили, что голос почти с таким же успехом может вызвать интерес у щенков, которые на него реагируют гораздо активнее, чем на любой другой тон. Он способен укрепить социальную связь между собакой и ее хозяином, однако это не касается уже взрослых особей - на них "детский" голос никакого эффекта не произвел.

Для исследования ученые провели сразу два эксперимента, в ходе которых также стало понятно, что собаки гораздо активнее откликались на фразы, касающиеся самого животного.
Общество / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 20:15
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