Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает внимание собак

Под "детским" голосом ученые подразумевают такой тон голоса человека, которым мы обычно общаемся с детьми. Он содержит в себе большое количество звуков высокой частоты. Специалисты выяснили, что голос почти с таким же успехом может вызвать интерес у щенков, которые на него реагируют гораздо активнее, чем на любой другой тон. Он способен укрепить социальную связь между собакой и ее хозяином, однако это не касается уже взрослых особей - на них "детский" голос никакого эффекта не произвел.Для исследования ученые провели сразу два эксперимента, в ходе которых также стало понятно, что собаки гораздо активнее откликались на фразы, касающиеся самого животного.