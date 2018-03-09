Ученые обнаружили бактерии, которые питаются радиацией

Было отмечено, что найденные бактерии названы как Desulforudis audaxviator. Отмечается, что они не испытывают острую необходимость в получении солнечного света, а силы им придает радиационное излучение. Ученые предполагают, что такие бактерии обитают в океанах, к примеру, в том, который имеется на Европе.Стоит напомнить, что ранее ученые из Университета Аризоны в Темпе сделали вывод о том, что в океане Европы есть жизнь. Они объяснили этот феномен с помощью исследования горячих источников парка Йеллоустон.Вполне возможно, что дальнейшие наблюдения за подобными планетами Солнечной системы в будущем подтвердят такие смелые догадки.