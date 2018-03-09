Ученые обнаружили бактерии, которые питаются радиацией
Как сообщают специалисты из Университета Сан-Паулу и лаборатории синхротронного света, им удалось обнаружить инопланетные бактерии, которые способны питаться радиацией. После своих проведенных опытов исследователи сделали вывод, что такие микроорганизмы могут жить на Европе, спутнике Юпитера.
Было отмечено, что найденные бактерии названы как Desulforudis audaxviator. Отмечается, что они не испытывают острую необходимость в получении солнечного света, а силы им придает радиационное излучение. Ученые предполагают, что такие бактерии обитают в океанах, к примеру, в том, который имеется на Европе.
Стоит напомнить, что ранее ученые из Университета Аризоны в Темпе сделали вывод о том, что в океане Европы есть жизнь. Они объяснили этот феномен с помощью исследования горячих источников парка Йеллоустон.
Вполне возможно, что дальнейшие наблюдения за подобными планетами Солнечной системы в будущем подтвердят такие смелые догадки.
Было отмечено, что найденные бактерии названы как Desulforudis audaxviator. Отмечается, что они не испытывают острую необходимость в получении солнечного света, а силы им придает радиационное излучение. Ученые предполагают, что такие бактерии обитают в океанах, к примеру, в том, который имеется на Европе.
Стоит напомнить, что ранее ученые из Университета Аризоны в Темпе сделали вывод о том, что в океане Европы есть жизнь. Они объяснили этот феномен с помощью исследования горячих источников парка Йеллоустон.
Вполне возможно, что дальнейшие наблюдения за подобными планетами Солнечной системы в будущем подтвердят такие смелые догадки.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:45