С активов Каддафи пропало 10 миллиардов евро

Пропажа миллиардов была обнаружена властями Бельгии. Изначально хранились евро в Eurocler Bank. Махинация со столь крупной суммой произошла в период с 2013 по 2017 год, сообщили источники. Деньги распределялись на четыре счёта, общая сумма составляла 16 миллиардов. Осенью 2017 года, во время долгих поисков системы по отмывке денег, властями было обнаружено, что на счету ливийского правителя не хватает десять миллиардов. Заморозка активов, произошла еще в 2011 году решение принимало ООН, контроль над ними имели власти Бельгии, которые заявили, что не замешаны в этом инциденте.Стоит напомнить, что сам Муаммар Каддафи умер в 2011 году, причиной стало убийство.