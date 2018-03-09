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Пользователи Сети набросились на Лену Миро за сравнение с Ксенией Бородиной

В честь 8 марта скандально известный блогер Лена Миро решила обсудить печальную статистику, составленную с помощью голосования ее читательниц ее микроблога. Оказалось, что в «женский день» многие дамы остались без подарка и особого внимания от своих мужчин.

Пользователи Сети набросились на Лену Миро за сравнение с Ксенией Бородиной

Девушка опубликовала скриншот опроса, в котором она поинтересовалась у подписчиц, чем «отмазывался» их возлюбленный и предоставила несколько вариантов ответа, среди которых: цветы, еда, украшения, уединение в спальне или абсолютное отсутствие какого-либо подарка.

В итоге большая часть проголосовавших осталась без внимания со стороны своего любимого и, хотя блогер не спешила высказываться на этот счет, заявила, что статистика очень печальная.

Пользователи Сети набросились на Лену Миро за сравнение с Ксенией Бородиной

В обсуждении к публикации одна из подписчиц Миро спросила, что же ей подарил возлюбленный, на что та ответила, что она «не Бородина», а потому не намерена выставлять свою жизнь на показ.

В результате, благодаря этому сравнению, девушка спровоцировала обсуждения своей личности. Поклонницы ведущей телепроекта «Дом-2» сразу же принялись критиковать ее, отмечая, что Лена действительно «не Бородина», но вот в жизнях других людей покопаться очень любить.

Кроме того, фанатки Ксении отметили, что блогер обижена на жизнь, а потому ежедневно «плещет тем, чем переполнен ее внутренний мир».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:07
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