Пользователи Сети набросились на Лену Миро за сравнение с Ксенией Бородиной

Девушка опубликовала скриншот опроса, в котором она поинтересовалась у подписчиц, чем «отмазывался» их возлюбленный и предоставила несколько вариантов ответа, среди которых: цветы, еда, украшения, уединение в спальне или абсолютное отсутствие какого-либо подарка.В итоге большая часть проголосовавших осталась без внимания со стороны своего любимого и, хотя блогер не спешила высказываться на этот счет, заявила, что статистика очень печальная.В обсуждении к публикации одна из подписчиц Миро спросила, что же ей подарил возлюбленный, на что та ответила, что она «не Бородина», а потому не намерена выставлять свою жизнь на показ.В результате, благодаря этому сравнению, девушка спровоцировала обсуждения своей личности. Поклонницы ведущей телепроекта «Дом-2» сразу же принялись критиковать ее, отмечая, что Лена действительно «не Бородина», но вот в жизнях других людей покопаться очень любить.Кроме того, фанатки Ксении отметили, что блогер обижена на жизнь, а потому ежедневно «плещет тем, чем переполнен ее внутренний мир».