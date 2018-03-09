Facebook Марка Цукерберга запатентовал разработку робота R2D2 из саги «Звездные войны»

И хотя этот робот не совсем такой же, как у классического дроида, когда-то попавшего в бой с Йодой, но, по словам Брэда Беннета из MobileSyrup, патент описывает «самобалансирующийся робот, переходящий от трех колес к стоящему двухколесному положению».Заявлено, что робот R2D2 будет использован для подъема тяжелых грузов. Между компаниями, такими как Segway и 90fun, ведется постоянная технологическая гонка по созданию двуногих колесных роботов, которые могут нести тяжелые вещи. Но Беннетт утверждает, что решение Facebook осущетсвил настоящий прорыв в сбалансировании робота при подъеме груза: «Компании, такие как Segway и 90fun, имели умеренный успех, пытаясь создать двухколесные роботы, которые могут нести вещи, но тактика Facebook о добавлении другого колеса для стабильности может стать прорывом, необходимым для того, чтобы эта работа использовалась».По общему признанию, диаграмма в патенте Facebook не выглядит очень похожей на R2D2. Это несколько тонкий робот, покрытый в классических цветах Facebook, но внешний вид все же напоминает светящийся R2D2 из звездной саги.