NASA опубликовало видео успешного тестирования марсианского посадочного модуля InSight
NASA выпустило панорамное видео, демонстрирующее один из тестов роботизированной руки посадочного модуля InSight, воссоздав марсианскую почву, что на самом деле является просто измельченным гранатом.
Миссия NASA «InSight» Марса продвигается быстро, и космическое агентство надеется запустить новый новаторский планер на Красную Планету в ноябре этого года.
Несмотря на то, что он имеет некоторое сходство с другими марсианскими роверами, такими как Opportunity, Curiosity и будущий маркер Mars 2020, InSight - это посадочный аппарат, который не может двигаться на поверхности Марса, и он поставляется со специальным приложением: роботизированной рукой, разработанной для захвата и перемещения объектов на Марсе.
Видеоролик тестов «InSight», опубликованный NASA, ускоряется в некоторых частях, но это шанс наблюдать за прото-InSight тестированием любых причудливых научных инструментов, включая сейсмометр, щит для защиты от марсианских ветров и внезапных изменений температуры, а также датчик теплового потока. И, конечно же, роботизированная рука.
Тестирование InSight прошли успешно, и посадочный аппарат недавно прошел важный тест на прочность его солнечных батарей в условиях, приближенных к условиям будущей миссии на Марсе. Как и многие зонды и роверы, InSight полагается на солнечную энергию для функционирования и движения, в то время как батареи или электрические розетки находятся на расстоянии более 54 миллионов миль.
Миссия NASA «InSight» Марса продвигается быстро, и космическое агентство надеется запустить новый новаторский планер на Красную Планету в ноябре этого года.
Несмотря на то, что он имеет некоторое сходство с другими марсианскими роверами, такими как Opportunity, Curiosity и будущий маркер Mars 2020, InSight - это посадочный аппарат, который не может двигаться на поверхности Марса, и он поставляется со специальным приложением: роботизированной рукой, разработанной для захвата и перемещения объектов на Марсе.
Видеоролик тестов «InSight», опубликованный NASA, ускоряется в некоторых частях, но это шанс наблюдать за прото-InSight тестированием любых причудливых научных инструментов, включая сейсмометр, щит для защиты от марсианских ветров и внезапных изменений температуры, а также датчик теплового потока. И, конечно же, роботизированная рука.
Тестирование InSight прошли успешно, и посадочный аппарат недавно прошел важный тест на прочность его солнечных батарей в условиях, приближенных к условиям будущей миссии на Марсе. Как и многие зонды и роверы, InSight полагается на солнечную энергию для функционирования и движения, в то время как батареи или электрические розетки находятся на расстоянии более 54 миллионов миль.