NASA опубликовало видео успешного тестирования марсианского посадочного модуля InSight

Миссия NASA «InSight» Марса продвигается быстро, и космическое агентство надеется запустить новый новаторский планер на Красную Планету в ноябре этого года.Несмотря на то, что он имеет некоторое сходство с другими марсианскими роверами, такими как Opportunity, Curiosity и будущий маркер Mars 2020, InSight - это посадочный аппарат, который не может двигаться на поверхности Марса, и он поставляется со специальным приложением: роботизированной рукой, разработанной для захвата и перемещения объектов на Марсе.Видеоролик тестов «InSight», опубликованный NASA, ускоряется в некоторых частях, но это шанс наблюдать за прото-InSight тестированием любых причудливых научных инструментов, включая сейсмометр, щит для защиты от марсианских ветров и внезапных изменений температуры, а также датчик теплового потока. И, конечно же, роботизированная рука.Тестирование InSight прошли успешно, и посадочный аппарат недавно прошел важный тест на прочность его солнечных батарей в условиях, приближенных к условиям будущей миссии на Марсе. Как и многие зонды и роверы, InSight полагается на солнечную энергию для функционирования и движения, в то время как батареи или электрические розетки находятся на расстоянии более 54 миллионов миль.