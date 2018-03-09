АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Китай создаст конкурента Hubble в виде гигантского космического телескопа EXTP

На этой неделе Национальный центр космических исследований в Китае объявил об обновлении своих текущих планов по созданию и запуску гигантского телескопа с рентгеновским излучением на орбиту вокруг планеты.

Китай создаст конкурента Hubble в виде гигантского космического телескопа EXTP


Пространство является важной границей для Китая. Задолго до нынешнего бума коммерческого интереса в космосе Китай сосредоточил свое внимание на использовании усилий страны по исследованию космоса, чтобы создать имидж страны как научного новатора.

В Национальном центре космических исследований сообщили, что спутник X-Ray Timing and Polarimetry (EXTP) будет стоить около 473 миллионов долларов, а Китай надеется создать прототип, построенный к 2022 году, до начала реальной сделки в 2025 году.


EXTP будет сосредоточен не на том, чтобы делать стандартные снимки ночного неба, как существующий Hubble и предстоящий James Webb, но вместе с тем будет предоставлять специализированный взгляд на космос через альтернативные фильтры, собирая данные о свете из многих различных областей спектра, которые не могут быть захвачены с использованием традиционного оборудования.

Это умный ход, поскольку многие из самых интригующих текущих экспериментов с астрономией, такие как исследование черных дыр, нейтронных звезд и далеких галактик, требуют, чтобы ученые выходили за пределы спектра видимого света для того, чтобы иметь возможность делать новые открытия.

Спутник EXTP поможет упрочить роль Китая в будущих космических полетах и помочь стране в увеличении ресурсов для проведения текущих исследований в космосе. Это будет способствовать дополнительным миссиям, таким как те, которые проводятся на Tiangong-2, нынешней орбитальной космической станции и лаборатории страны.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 13:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Черепаха в ЮАР чудом спаслась от стада слонов
Барак Обама хочет выпустить свое шоу на Netflix
Каждый четвертый российский школьник тратит свои
ПикапаHolden Colorado получил две новые спецверсии
В Сети появился видеоролик мучений Ольги Бузовой
В Китае заявили о намерении сделать юань мировой
Чанг Ченг: Lenovo S5 будет мощнее Xiaomi Redmi
Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает
Любовь Толкалина подогревает интерес поклонников
Ксения Собчак опубликовала новую фотографию
Ученые обнаружили бактерии, которые питаются
Пользователи форума Reddit приняли питерский
Apple разработала водонепроницаемый кабель для
Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак
Стало известно о датах анонсов Vivo X21 и Vivo V9
Представлен телефон Energizer Power Max P20 с
Илья Яббаров задумался об уходе с проекта «Дом-2»
С активов Каддафи пропало 10 миллиардов евро
От Дейр-эз-Зора до Восточной Гуты: почему боевики
Японцы разрабатывают трехрядный кроссовер Honda
Ученые разработали новые технологии доставки
Дани Алвес отрицает вытирание соплей об Роналду
Генетические исследования помогли ученым впервые
Команда Ubisoft намерена серьезно заняться
В Америке заметили кризис мужского пола
Одежда будущего будет накапливать энергию из
В центре Киева состоялся митинг сторонников
Глава центра освобождения пленных был задержан
Росстат: Россияне стали лидерами по туризму в
Правительство Эстонии: Разрешено строительство
Просмотреть все новости