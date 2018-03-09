Китай создаст конкурента Hubble в виде гигантского космического телескопа EXTP

Пространство является важной границей для Китая. Задолго до нынешнего бума коммерческого интереса в космосе Китай сосредоточил свое внимание на использовании усилий страны по исследованию космоса, чтобы создать имидж страны как научного новатора.В Национальном центре космических исследований сообщили, что спутник X-Ray Timing and Polarimetry (EXTP) будет стоить около 473 миллионов долларов, а Китай надеется создать прототип, построенный к 2022 году, до начала реальной сделки в 2025 году.EXTP будет сосредоточен не на том, чтобы делать стандартные снимки ночного неба, как существующий Hubble и предстоящий James Webb, но вместе с тем будет предоставлять специализированный взгляд на космос через альтернативные фильтры, собирая данные о свете из многих различных областей спектра, которые не могут быть захвачены с использованием традиционного оборудования.Это умный ход, поскольку многие из самых интригующих текущих экспериментов с астрономией, такие как исследование черных дыр, нейтронных звезд и далеких галактик, требуют, чтобы ученые выходили за пределы спектра видимого света для того, чтобы иметь возможность делать новые открытия.Спутник EXTP поможет упрочить роль Китая в будущих космических полетах и помочь стране в увеличении ресурсов для проведения текущих исследований в космосе. Это будет способствовать дополнительным миссиям, таким как те, которые проводятся на Tiangong-2, нынешней орбитальной космической станции и лаборатории страны.