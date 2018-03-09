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С помощью окололунной космической базы Gateway NASA планирует изучать Луну и дальние планеты

В конце прошлого года NASA поделилось планами проектов и экспериментов, в которых ученые хотят использовать окололунную базу Gateway, с помощью которой планируется осуществить более 190 представлений, охватывающих от исследований экзопланет до лунной разведки.

С помощью окололунной космической базы Gateway NASA планирует изучать Луну и дальние планеты


«Мы находимся на ранних этапах проектирования и разработки Gateway, и нам было интересно узнать об уровне заинтересованности в использовании этой космической платформы для науки ... Мы были впечатлены широтой абстрактных ответов и приглашали ученых и инженеров на семинар, чтобы узнать больше », - сказал Джейсон Крусан, директор Advanced Exploration Systems при NASA.

Одним из наиболее очевидных преимуществ наличия постоянной космической станции на лунной орбите является то, что она дает космическому агентству готовый доступ к Луне, даже неизведанной «далекой стороне»: астронавты могут иметь возможность управлять роверами с новой станции, а также запускать пилотируемые миссии на поверхность.

Хотя далекая от защитной магнитосферы Земли космическая база создает радиационные риски для космонавтов, это также шанс испытать оборудование в контролируемой среде, прежде чем отправлять его на потенциально опасные дальние космические миссии.

Gateway может использоваться для обслуживания космических аппаратов, сборки космических телескопов, запуска новых спутников и использования в качестве реле для спутниковой связи Луны. Для астрономов это дает возможность изучить солнце на большей глубине и получить лучшую точку зрения на Земле.

Строительство лунной орбитальной платформы Gateway в NASA планируют начать в 2022 году.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 13:01
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