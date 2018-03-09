С помощью окололунной космической базы Gateway NASA планирует изучать Луну и дальние планеты
В конце прошлого года NASA поделилось планами проектов и экспериментов, в которых ученые хотят использовать окололунную базу Gateway, с помощью которой планируется осуществить более 190 представлений, охватывающих от исследований экзопланет до лунной разведки.
«Мы находимся на ранних этапах проектирования и разработки Gateway, и нам было интересно узнать об уровне заинтересованности в использовании этой космической платформы для науки ... Мы были впечатлены широтой абстрактных ответов и приглашали ученых и инженеров на семинар, чтобы узнать больше », - сказал Джейсон Крусан, директор Advanced Exploration Systems при NASA.
Одним из наиболее очевидных преимуществ наличия постоянной космической станции на лунной орбите является то, что она дает космическому агентству готовый доступ к Луне, даже неизведанной «далекой стороне»: астронавты могут иметь возможность управлять роверами с новой станции, а также запускать пилотируемые миссии на поверхность.
Хотя далекая от защитной магнитосферы Земли космическая база создает радиационные риски для космонавтов, это также шанс испытать оборудование в контролируемой среде, прежде чем отправлять его на потенциально опасные дальние космические миссии.
Gateway может использоваться для обслуживания космических аппаратов, сборки космических телескопов, запуска новых спутников и использования в качестве реле для спутниковой связи Луны. Для астрономов это дает возможность изучить солнце на большей глубине и получить лучшую точку зрения на Земле.
Строительство лунной орбитальной платформы Gateway в NASA планируют начать в 2022 году.
«Мы находимся на ранних этапах проектирования и разработки Gateway, и нам было интересно узнать об уровне заинтересованности в использовании этой космической платформы для науки ... Мы были впечатлены широтой абстрактных ответов и приглашали ученых и инженеров на семинар, чтобы узнать больше », - сказал Джейсон Крусан, директор Advanced Exploration Systems при NASA.
Одним из наиболее очевидных преимуществ наличия постоянной космической станции на лунной орбите является то, что она дает космическому агентству готовый доступ к Луне, даже неизведанной «далекой стороне»: астронавты могут иметь возможность управлять роверами с новой станции, а также запускать пилотируемые миссии на поверхность.
Хотя далекая от защитной магнитосферы Земли космическая база создает радиационные риски для космонавтов, это также шанс испытать оборудование в контролируемой среде, прежде чем отправлять его на потенциально опасные дальние космические миссии.
Gateway может использоваться для обслуживания космических аппаратов, сборки космических телескопов, запуска новых спутников и использования в качестве реле для спутниковой связи Луны. Для астрономов это дает возможность изучить солнце на большей глубине и получить лучшую точку зрения на Земле.
Строительство лунной орбитальной платформы Gateway в NASA планируют начать в 2022 году.