С помощью окололунной космической базы Gateway NASA планирует изучать Луну и дальние планеты

«Мы находимся на ранних этапах проектирования и разработки Gateway, и нам было интересно узнать об уровне заинтересованности в использовании этой космической платформы для науки ... Мы были впечатлены широтой абстрактных ответов и приглашали ученых и инженеров на семинар, чтобы узнать больше », - сказал Джейсон Крусан, директор Advanced Exploration Systems при NASA.Одним из наиболее очевидных преимуществ наличия постоянной космической станции на лунной орбите является то, что она дает космическому агентству готовый доступ к Луне, даже неизведанной «далекой стороне»: астронавты могут иметь возможность управлять роверами с новой станции, а также запускать пилотируемые миссии на поверхность.Хотя далекая от защитной магнитосферы Земли космическая база создает радиационные риски для космонавтов, это также шанс испытать оборудование в контролируемой среде, прежде чем отправлять его на потенциально опасные дальние космические миссии.Gateway может использоваться для обслуживания космических аппаратов, сборки космических телескопов, запуска новых спутников и использования в качестве реле для спутниковой связи Луны. Для астрономов это дает возможность изучить солнце на большей глубине и получить лучшую точку зрения на Земле.Строительство лунной орбитальной платформы Gateway в NASA планируют начать в 2022 году.