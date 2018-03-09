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Компания Ferrari планирует возродить легендарный спорткар 250 GTO

В итальянской компании Ferrari намерены возродить легендарный спорткар Ferrari 250 GTO, который среди коллекционеров является одной из самых желанных моделей. Однако возрождённая модель будет совершенно новым автомобилем, а не копией прежнего спорткара.

Компания Ferrari планирует возродить легендарный спорткар 250 GTO


В интервью с журналистами в Женеве глава компании Ferrari рассказал о том, что в их планы входит возрождение спорткара Ferrari 250 GTO. По словам топ-менеджера, речь идёт о создании совершенно нового автомобиля с современным дизайном, который будет разработан в ближайшие несколько лет. Стоит отметить, что спорткар Ferrari 250 GTO в своё сошёл с конвейера лимитированной партией в количестве 39 единиц.

Недавно компания Jaguar представила спортивный автомобиль E-Type Lightweight, он является точной копией модели, которая производилась в середине минувшего века. При этом спорткар получил тот же силовой агрегат, которым оснащалась модель 1963 года.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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