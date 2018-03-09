Компания Ferrari планирует возродить легендарный спорткар 250 GTO

В интервью с журналистами в Женеве глава компании Ferrari рассказал о том, что в их планы входит возрождение спорткара Ferrari 250 GTO. По словам топ-менеджера, речь идёт о создании совершенно нового автомобиля с современным дизайном, который будет разработан в ближайшие несколько лет. Стоит отметить, что спорткар Ferrari 250 GTO в своё сошёл с конвейера лимитированной партией в количестве 39 единиц.Недавно компания Jaguar представила спортивный автомобиль E-Type Lightweight, он является точной копией модели, которая производилась в середине минувшего века. При этом спорткар получил тот же силовой агрегат, которым оснащалась модель 1963 года.