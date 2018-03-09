В сеть выложили видеотизер нового кроссовера Volkswagen Touareg

Накануне представители компании Volkswagen продемонстрировали видеозапись, на которой демонстрируется история модели Touareg. Производители напоминают, что первый автономный Volkswagen Touareg появился на рынке в 2005 году, хотя автомобиль сложно назвать полностью автономным, но подобных машин на данный момент не существует.Внешний дизайн Volkswagen Touareg не менялся с момента выпуска кроссовера. Автомобиль Volkswagen Touareg 2019 года получил заметные перемены во внешности, его экстерьер будет иметь сходство с концептуальной моделью T-Prime Concept GTE. В салоне автомобиля появится полностью цифровая приборная панель и мультимедийный центр с большим сенсорным экраном.