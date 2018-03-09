Ирина Розанова рассказала, почему она одинока

Позади у известной актрисы много романов и не один брак. Однако сейчас 56-летняя звезда совершенно свободна. По ее мнению, ни один из ее браков не был успешным по той причине, что для своих мужей она была больше другом, а потом уже женой. И не привыкла просить, а, наоборот, всегда сама отдавала и никогда не считала, кто зарабатывает больше.Среди мужчин, с которыми у Ирины Розановой были отношения, есть такие знаменитости, как Дмитрий Месхиев, Бахтияр Худойназаров, Тимур Вайнштейн, Григорий Беленький и другие. По словам артистки, со всеми своими «бывшими» у нее остались дружеские отношения и ни об одном романе у нее нет сожалений.Сейчас знаменитость готова влюбиться, но в то же время одиночество ее не страшит. Она с удовольствием отдыхает дома одна и это ее не тяготит.