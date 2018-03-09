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Рита Дакота мило поздравила своих поклонниц с женским днем

Рита Дакота всех женщин поздравила с 8 марта.

Рита Дакота мило поздравила своих поклонниц с женским днем


8 марта вся страна отмечает международный женский день. Звезды шоу-бизнеса тоже не стали исключением. Весь день знаменитости выставляли поздравления и приятные слова в Интернете.

Рита Дакота так же поздравила всех своих поклонниц с 8 марта – самым замечательным праздником. Прежде всего, она пожелала всем представительницам прекрасной половины найти в себе женщину, в хорошем понимании этого слова. Но не только отыскать ее, но и любить, беречь, все время работать над этим и оберегать ее. Рита сама еще обучается такому искусству, но уверена, что это – потрясающе.

А также Дакота всем дамам, женщинам и девушкам пожелала, чтобы их всегда окружала любовь. Она уверяет, что только искреннее чувство имеет значение. Отдельно знаменитость обратилась к своему супругу Владу Соколовскому. Она выразила слова благодарности за подаренное ей замечательное настроение в этот день, а еще за то, что превратил ее жизнь в сказку.

Стоит напомнить, что влюбленные со своей дочкой и родителями уже длительное время находятся в теплых краях. Молодые родители каждый год прилетают на Бали и наслаждаются местными красотами и достопримечательностями.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:00
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