Филипп Киркоров на 8 марта признался в чувствах Алле Пугачевой

Знаменитый российский исполнитель Филипп Киркоров решил обратиться ко всем представительницам прекрасной половины со своими поздравлениями с Международным женским днем. В обращении певец так же признался в чувствах к своей жене Алле Пугачевой.На личной страничке Филиппа Киркорова в Интернете появился пост, который посвящен всем прекрасным женщинам в день 8 марта. На выложенных фотоснимках артист представил фрагменты своего выступления, которое прошло в Кремлевском дворце.Выступление артиста было приурочено к женскому празднику, а дам, которые по разным причинам не попали на его концерт, Филипп Бедросович лично поздравил в своем микроблоге. Под фотографией исполнитель выразил признательность и любовь абсолютно всем женщинам, а особенно своей дочке Алле-Виктории, няням, ведь они оказывают помощь в воспитании его наследников и Алле Борисовне Пугачевой, именно ее он назвал самой яркой женщиной.Преданные поклонницы были благодарны своему кумиру за нежные поздравления и пожелали ему здоровья и творческих успехов. А некоторые фанаты начали дискутировать по поводу его оставшихся чувств к Алле Борисовне.