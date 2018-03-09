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Филипп Киркоров на 8 марта признался в чувствах Алле Пугачевой

Филипп Киркоров на 8 марта признался в любви Алле Пугачевой.

Филипп Киркоров на 8 марта признался в чувствах Алле Пугачевой


Знаменитый российский исполнитель Филипп Киркоров решил обратиться ко всем представительницам прекрасной половины со своими поздравлениями с Международным женским днем. В обращении певец так же признался в чувствах к своей жене Алле Пугачевой.

На личной страничке Филиппа Киркорова в Интернете появился пост, который посвящен всем прекрасным женщинам в день 8 марта. На выложенных фотоснимках артист представил фрагменты своего выступления, которое прошло в Кремлевском дворце.

Выступление артиста было приурочено к женскому празднику, а дам, которые по разным причинам не попали на его концерт, Филипп Бедросович лично поздравил в своем микроблоге. Под фотографией исполнитель выразил признательность и любовь абсолютно всем женщинам, а особенно своей дочке Алле-Виктории, няням, ведь они оказывают помощь в воспитании его наследников и Алле Борисовне Пугачевой, именно ее он назвал самой яркой женщиной.

Преданные поклонницы были благодарны своему кумиру за нежные поздравления и пожелали ему здоровья и творческих успехов. А некоторые фанаты начали дискутировать по поводу его оставшихся чувств к Алле Борисовне.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:30
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