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Samsung запатентовала смартфон-планшет

В Управлении США по патентам и торговым маркам появился документ, который принадлежит компании Samsung. Так стало известно, что корпорация работает над созданием смартфона и планшета, то есть устройства «2 в 1».

Samsung запатентовала смартфон-планшет


В патенте указано, что название разработки Display device, то есть «Устройство с дисплеем». Интересно, что заявку на получение документа Samsung подала еще два года назад. Таким образом, новый проект предусматривает создание складного девайса, который позволит человеку работать с ним в режиме планшета или смартфона.

На чертежах изображено устройство, которое может складываться пополам. Также можно заметить порт Micro-USB и модуль камеры, а она в свою очередь может быть как фронтальной, так и тыльной, это будет зависеть от того, в каком режиме находится девайс.

Понятное дело, что пока никаких данных о технических параметрах или же по поводу возможной даты выхода информации нет. Проект только написан на бумаге.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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