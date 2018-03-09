Samsung запатентовала смартфон-планшет

В патенте указано, что название разработки Display device, то есть «Устройство с дисплеем». Интересно, что заявку на получение документа Samsung подала еще два года назад. Таким образом, новый проект предусматривает создание складного девайса, который позволит человеку работать с ним в режиме планшета или смартфона.На чертежах изображено устройство, которое может складываться пополам. Также можно заметить порт Micro-USB и модуль камеры, а она в свою очередь может быть как фронтальной, так и тыльной, это будет зависеть от того, в каком режиме находится девайс.Понятное дело, что пока никаких данных о технических параметрах или же по поводу возможной даты выхода информации нет. Проект только написан на бумаге.