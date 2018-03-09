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Олег Майами рассказал о расставании с Настей Ивлеевой

Певец Олег Майами раскрыл правду, по какой причине он расстался с телеведущей Настей Ивлевой.

Олег Майами рассказал о расставании с Настей Ивлеевой


Прошло несколько месяцев со дня презентации нового клипа Олега Майами на его песню «Если ты со мной». В клипе была задействована и молодая телеведущая Настя Ивлева.

Недоброжелатели Олега упрекнули его в том, что он использует отношения с Настей для собственного пиара. Однако, после недавнего расставания с Ивлевой Майами рассказал об истинных отношениях между ними.

Он утверждает, что никогда не пытался пиариться ни на ком, тем более на отношениях с Настей. В действительности же у них – давнишние отношения, которые молодые влюбленные не афишировали. Так что, общаться они начали задолго до клипа.
О факте расставания Олег говорит, что, мол, так получилось… Настя завалена работой, он тоже по многу занят, как-то «не срастается», по его выражению.

Олег также сказал, что у него появилась другая девушка, но о подробностях пока не говорит.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 09:00
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