Олег Майами рассказал о расставании с Настей Ивлеевой
Певец Олег Майами раскрыл правду, по какой причине он расстался с телеведущей Настей Ивлевой.
Прошло несколько месяцев со дня презентации нового клипа Олега Майами на его песню «Если ты со мной». В клипе была задействована и молодая телеведущая Настя Ивлева.
Недоброжелатели Олега упрекнули его в том, что он использует отношения с Настей для собственного пиара. Однако, после недавнего расставания с Ивлевой Майами рассказал об истинных отношениях между ними.
Он утверждает, что никогда не пытался пиариться ни на ком, тем более на отношениях с Настей. В действительности же у них – давнишние отношения, которые молодые влюбленные не афишировали. Так что, общаться они начали задолго до клипа.
О факте расставания Олег говорит, что, мол, так получилось… Настя завалена работой, он тоже по многу занят, как-то «не срастается», по его выражению.
Олег также сказал, что у него появилась другая девушка, но о подробностях пока не говорит.
Прошло несколько месяцев со дня презентации нового клипа Олега Майами на его песню «Если ты со мной». В клипе была задействована и молодая телеведущая Настя Ивлева.
Недоброжелатели Олега упрекнули его в том, что он использует отношения с Настей для собственного пиара. Однако, после недавнего расставания с Ивлевой Майами рассказал об истинных отношениях между ними.
Он утверждает, что никогда не пытался пиариться ни на ком, тем более на отношениях с Настей. В действительности же у них – давнишние отношения, которые молодые влюбленные не афишировали. Так что, общаться они начали задолго до клипа.
О факте расставания Олег говорит, что, мол, так получилось… Настя завалена работой, он тоже по многу занят, как-то «не срастается», по его выражению.
Олег также сказал, что у него появилась другая девушка, но о подробностях пока не говорит.