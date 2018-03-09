Олег Майами рассказал о расставании с Настей Ивлеевой

Прошло несколько месяцев со дня презентации нового клипа Олега Майами на его песню «Если ты со мной». В клипе была задействована и молодая телеведущая Настя Ивлева.Недоброжелатели Олега упрекнули его в том, что он использует отношения с Настей для собственного пиара. Однако, после недавнего расставания с Ивлевой Майами рассказал об истинных отношениях между ними.Он утверждает, что никогда не пытался пиариться ни на ком, тем более на отношениях с Настей. В действительности же у них – давнишние отношения, которые молодые влюбленные не афишировали. Так что, общаться они начали задолго до клипа.О факте расставания Олег говорит, что, мол, так получилось… Настя завалена работой, он тоже по многу занят, как-то «не срастается», по его выражению.Олег также сказал, что у него появилась другая девушка, но о подробностях пока не говорит.