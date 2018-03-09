Пространственные дыры в соседние Вселенные стали причиной исчезновения людей и позволяют им перемещаться во времени

В Пенсильвании странный инцидент обеспокоил местных жителей 63 года назад. Тогда два маленьких наследника фермера ушли гулять в лес, но не вернулись назад. Родители были шокированы исчезновением детей, но поиски территории не дали положительных результатов. Рядом с их фермой жила индейская колдунья, которая сразу сообщила, что они находятся в другом измерении. После такого события американцы обратились в газеты, желая найти свидетелей события. Один мужчина, живший неподалеку от семьи, увидел непонятный сон, в котором был мертвый олень и детский ботинок, а дальше человек заметил в овраге тела пропавших мальчиков. Это место напоминало лесную зону в штате Огайо, куда люди ездили раньше отдыхать.Во время поисков родители и этот фермер обнаружили мертвых ребят возле корней дерева, а также окружающая их природа, включая труп животного, совпала с описанием Джейкоба. На телах не было следов повреждения, так что медики не смогли выяснить причину смерти. Дети просто уснули навеки, после чего никто больше их не видел. Американский ученый Гордон отметил, что они стали, жертвами дыры, оказавшись в соседнем штате страны, но психика просто не выдержала такой нагрузки. В египетских папирусах есть описания аналогичных космических явлений, да и ученики Христа прекрасно знали, что они существуют. Средневековые жители называли порталы местами для путешествия ведьм, а в 1826 году загадочным образом из дома исчезли две старые женщины, после чего соседи тоже говорили о своих сновидениях.Вещие сюжеты появляются не случайно, потому что человеческий мозг в критическом состоянии может передать свои мысли из иной реальности всем, кто способен их услышать. Часто ими становятся близкие люди или друзья, но иногда сообщения получают чужие лица из-за психического состояния людей. Большое количество энергии оказывается в памяти любой особы, как это случилось в вышеописанной ситуации. Сами невольные путешественники страдают от преодоления материи, но этот феномен можно использовать в будущем для перемещения грузов. Стивен Хокинг длительное время занимается исследованием таких туннелей и уверен, что после их разведки данной направление станет выгодным с точки зрения экономики. Вот только пока ученым не удается выяснить график их работы, хотя черные дыры способны сжимать вещество и поглощать все частицы вместе с излучениями благодаря своей плотности. В данном случае временные пространства могут оказаться представителями одного ряда, так что все объекты могут осуществлять перемещения и находиться в одной точке.Также ученый имеет теорию о множественных Вселенных, где дыры выступают в роли мостов. Потому, попав в них можно оказаться в иных мирах. Сейчас британские власти сложили много средств, чтобы исследовать путешествия в прошлое, вот только обычные люди не смогут воспользоваться такой возможностью для изменения хода истории или мести своим предкам. Эксперты шутливо сообщают об отсутствии туристов из будущего в различных эпохах, но в реальности все может быть наоборот.