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Тимати преподнес своей дочери на праздник пять корзинок роз с ее именем

Рэпер Тимати подарил своей дочке Алисе на 8 марта несколько корзин роз с ее именем.

Тимати преподнес своей дочери на праздник пять корзинок роз с ее именем


Тимати также не стал исключением и на своей личной страничке в Интернете выложил публикацию, которая посвящалась 8 марта. Своей маленькой дочке Алисе рэпер подарил несколько корзинок с цветами. А в доказательство этому выложил ряд фотоснимков.

Алисе он преподнес пять корзинок с розами красного цвета. Среди них были белые цветы, которыми было выложено ее имя. Тимати множество раз рассказывал, что дочка – это самое дорогое, что имеется в его жизни. И в этом году певец дал обещание гораздо больше времени уделять своей наследнице.

Пользователи Сети безумно обрадовались, увидев несколько снимков. Они написали, что Тимати прекрасный отец, о котором только можно мечтать. Но естественно без хейтеров не обошлось, которые рассмотрели у малышки косые глаза.

Алиса единственный ребенок исполнителя. Она появилась на свет в отношениях с Аленой Шишковой. Через непродолжительное время после рождения девочки ее родители разошлись. В данное время ребенка воспитывает в основном бабушка Симона, мама рэпера Тимати. Это решение они приняли обоюдно, поскольку каждый из родителей сильно загружен на работе.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:34
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