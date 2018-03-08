Тимати преподнес своей дочери на праздник пять корзинок роз с ее именем

Тимати также не стал исключением и на своей личной страничке в Интернете выложил публикацию, которая посвящалась 8 марта. Своей маленькой дочке Алисе рэпер подарил несколько корзинок с цветами. А в доказательство этому выложил ряд фотоснимков.Алисе он преподнес пять корзинок с розами красного цвета. Среди них были белые цветы, которыми было выложено ее имя. Тимати множество раз рассказывал, что дочка – это самое дорогое, что имеется в его жизни. И в этом году певец дал обещание гораздо больше времени уделять своей наследнице.Пользователи Сети безумно обрадовались, увидев несколько снимков. Они написали, что Тимати прекрасный отец, о котором только можно мечтать. Но естественно без хейтеров не обошлось, которые рассмотрели у малышки косые глаза.Алиса единственный ребенок исполнителя. Она появилась на свет в отношениях с Аленой Шишковой. Через непродолжительное время после рождения девочки ее родители разошлись. В данное время ребенка воспитывает в основном бабушка Симона, мама рэпера Тимати. Это решение они приняли обоюдно, поскольку каждый из родителей сильно загружен на работе.