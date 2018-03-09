Стали известны цены новых LG V30S ThinQ и V30S+ ThinkQ

На данный момент источники утверждают, что стоимость смартфона LG V30S ThinQ, то есть в базовой комплектации, будет продаваться по цене 790 евро. На борту флагмана окажется 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. V30S+ ThinkQ предложат за 825 евро и в эту стоимость войдут 6 гигабайт ОЗУ и 256 Гб ПЗУ.Стоит напомнить, что главной особенностью флагманов станет интегрированная технология с искусственным интеллектом. В первую очередь необходимо выделить такие опции как визуальная система Vision AI для работы с камерой и звуковая функция Voice AI для расширения голосовых возможностей.