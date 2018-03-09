Джон Фавро стал сценаристом и продюсером сериала по «Звездным войнам»

Стоит отметить, что изначально информация о создании сериала по мотивам «Звездные войны» появилась в ноябре прошлого года, автором которой стал директор компании Disney. В свою очередь Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm, считает, что Джон Фавро станет отличным дополнением к списку специалистов, которые трудятся на студию.Сам Фавро очень рад данной возможности. Он сказал, что если бы в детстве ему нагадали работу над проектом из «Звездных войн», то он бы не поверил. Сейчас режиссер уже с нетерпением ждет момент, когда приступит к работе над сериалом.