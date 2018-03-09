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Джон Фавро стал сценаристом и продюсером сериала по «Звездным войнам»

Издание Variety сообщает о том, что Джон Фавро назначен продюсером и сценаристом сериала. Который будет основан на истории «Звездных войн». Отмечается, что вполне возможным временем появления сериала на экранах является конец 2019 года.

Джон Фавро стал сценаристом и продюсером сериала по «Звездным войнам»


Стоит отметить, что изначально информация о создании сериала по мотивам «Звездные войны» появилась в ноябре прошлого года, автором которой стал директор компании Disney. В свою очередь Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm, считает, что Джон Фавро станет отличным дополнением к списку специалистов, которые трудятся на студию.

Сам Фавро очень рад данной возможности. Он сказал, что если бы в детстве ему нагадали работу над проектом из «Звездных войн», то он бы не поверил. Сейчас режиссер уже с нетерпением ждет момент, когда приступит к работе над сериалом.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
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