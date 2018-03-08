Алексея Купина и Майю Донцову убрали из конкурса «Свадьба на миллион»

«По-моему, Никита и Даринка начнут участвовать и выиграют. Не зря Кузнецов приходил», «Никита и Дарина доказали, что за периметром у них все хорошо. Если они заменят Поддонов, будет просто здорово», - рассуждают зрители.

Поклонники «Дома-2» были уверены, что именно этих ребят организаторы телестройки тянут в победители, однако, как оказалось, если же такой вариант и рассматривался, то теперь он утратил свою актуальность.Майя обиделась на телезрителей, которые стараются испортить ее личную жизнь. Ранее Донцову и Купина только критиковали, теперь же и вовсе убрали из свадебного конкурса. А ведь Майя так хочет замуж, что даже готова родить ребенка в ближайший год.Вот только Алексей жениться не хочет, ему безразлично, есть у Майи проблемы со здоровьем или же нет. И решение об исключении из конкурса его как будто тоже устраивает. Однако не устраивает Майю и Ирину Михайловну, которая уже несколько раз напоминала Купину о его обещании жениться на ее дочке.К слову особо пессимистичные телезрители уверены, что все дело совсем не в зрительских предпочтениях или антипатиях, а в том, что рекламщики не ставят на пару Донцовой и Купина и не видят ее победителями.