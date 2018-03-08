Александр Гобозов потерял остатки авторитета на телепроекте «Дом-2»

В конечном итоге он возвращается в Москву без девушки и с «черной меткой» в руках, а также с утратой остатков авторитета.Фиаско командировки Гобозова демонстрирует то, что Саша попросту подтвердил репутацию, которая была у него во всех прошлых приходах на проект. Разница только в том, что он постарел и не может смириться с тем, что молодые участники его не только не считают лидером, но и прямо отвергают.Одна Катерина Зиновьева все еще старается придерживаться сценария влюбленности, и то лишь потому, что с новеньким парнем Якубовичем явно не удастся стать яркой парой, лучше уж уже проверенный способ попасть в эфиры через Гобозова.Недавний выпуск телепроекта еще раз показал, что с каждым разом у Саши дела обстоят все печальнее, а игра все менее правдива. Очень обижен Александр, что юная состовляющая телепроекта не видит в нем предводителя.Пользоваться — пользуются, но не преклоняются. Девушки Флиртуют, принимают подарки, на свидания отправляются ради эфирного времени, а отношения всегда под большим вопросом.