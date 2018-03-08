Худрук Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов ушел с должности

Увольнение произошло с налетом таинственности. На днях он попросил на руки трудовую книжку в Комитете по культуре Санкт-Петербурга, который является учредителем этого театра.Представители учредителя театра смогли только констатировать факт увольнения Бутусова, не добавив ничего из возможных деталей. Для них это стало «полной неожиданностью», как и для самого коллектива театра имени Ленсовета. Каких-либо конфликтов кого-либо с художественным руководителем замечено не было.В должности художественного руководителя театра Юрий Бутусов совсем недавно – с ноября 2017 года. Как-то он сказал, что в течение этого времени «боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону». С кем боролся – остается пока загадкой.