АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Худрук Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов ушел с должности

Юрий Бутусов, художественный руководитель Академического театра имени Ленсовета уволился из театра.

Худрук Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов ушел с должности


Увольнение произошло с налетом таинственности. На днях он попросил на руки трудовую книжку в Комитете по культуре Санкт-Петербурга, который является учредителем этого театра.

Представители учредителя театра смогли только констатировать факт увольнения Бутусова, не добавив ничего из возможных деталей. Для них это стало «полной неожиданностью», как и для самого коллектива театра имени Ленсовета. Каких-либо конфликтов кого-либо с художественным руководителем замечено не было.

В должности художественного руководителя театра Юрий Бутусов совсем недавно – с ноября 2017 года. Как-то он сказал, что в течение этого времени «боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону». С кем боролся – остается пока загадкой.
Культура
Добавил: George21 Вчера, 23:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли
Рита Дакота мило поздравила своих поклонниц с
Давид Анташвили вывернул на голову Артема Сороки
Лена Миро назвала Ксению Бородину махровой
Джиган, с супругой и дочками отметил 8 марта в
Пианист Денис Мацуев признался, что почти не
Филипп Киркоров на 8 марта признался в чувствах
Ирена Понарошку рассказала, что находясь вдали от
Зрители обеспокоены болезненным похудением Елены
Работа над вторым сезоном «Ликвидации» начнется в
На сайте Weibo опубликованы фото и параметры
Ученые определили основные причины
Эксперты прогнозируют рост цен на модули DRAM
В Росконтроле назвали самые опасные продукты
Стали известны цены новых LG V30S ThinQ и V30S+
Джон Фавро стал сценаристом и продюсером сериала
Витамин D помогает в борьбе с раком печени
Штаб Собчак прокомментировал ее попадание в базу
Худрук Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов ушел с
Электрический кроссовер SsangYong e-SIV
СМИ сообщают о планах Apple полностью изменить
Компания LVCHI представила в Женеве электрокар
В Steam вместо игры продавали пустую папку
Посол США в России рассказал о своей любви к
Google выпустила и разрешила установку на
Медведев утвердил реестр уволенных за коррупцию
В AnTuTu протестировали смартфон OnePlus 6
Исследование: Женщины чаще жертвуют почку
Эксперты опубликовали лучшие кадры кино с
В Швейцарии на одной из старейших АЭС был
Просмотреть все новости