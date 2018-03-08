Карина Пронина изначально знала, что проиграет драку с Анастасией Балинской

«Настя неуверенная в себе и завистливая девушка. Она постоянно лезла ко мне драться лишь из-за того, что Лёша был со мной, а не с ней...», - высказалась она.

Однако девушки не хотят мириться с решением Леши и из кожи вон лезут, чтобы доказать ему свое превосходство.К примеру, недавно они и вовсе устроили драку. Причем Карина хоть и кажется чересчур уверенной в себе, на деле оказалась слабой и беспомощной. Она заявила, что драться с тем, кто может без проблем поднять тебя на руки очень трудно. У нее с Настей разная весовая категория, а в драке это многое решает.Пронина отметила, что не побоялась вступить в конфликт с Балинской и даже вцепилась ей в волосы, но изначально знала, что победить будет невозможно.Стоит отметить, что в реальном времени Кудряшов заявил о статусе одиночки, отказавшись возобновлять со своими бывшими избранницами отношения, а потому Карину отправили в Москву с черной меткой, а Насте дали шанс создать пару с новеньким участником.