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Карина Пронина изначально знала, что проиграет драку с Анастасией Балинской

Участницы телепроекта «Дом-2» Карина Пронина и Анастасия Балинская до сих пор не могут решить, кому достанется счастье в виде Алексея Кудряшова. Ежедневно они выясняют отношения, тогда как сам парень не собирается создавать пару ни с одной, ни с другой.

Однако девушки не хотят мириться с решением Леши и из кожи вон лезут, чтобы доказать ему свое превосходство.

Карина Пронина изначально знала, что проиграет драку с Анастасией Балинской

К примеру, недавно они и вовсе устроили драку. Причем Карина хоть и кажется чересчур уверенной в себе, на деле оказалась слабой и беспомощной. Она заявила, что драться с тем, кто может без проблем поднять тебя на руки очень трудно. У нее с Настей разная весовая категория, а в драке это многое решает.

Пронина отметила, что не побоялась вступить в конфликт с Балинской и даже вцепилась ей в волосы, но изначально знала, что победить будет невозможно.

«Настя неуверенная в себе и завистливая девушка. Она постоянно лезла ко мне драться лишь из-за того, что Лёша был со мной, а не с ней...», - высказалась она.

Стоит отметить, что в реальном времени Кудряшов заявил о статусе одиночки, отказавшись возобновлять со своими бывшими избранницами отношения, а потому Карину отправили в Москву с черной меткой, а Насте дали шанс создать пару с новеньким участником.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:24
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