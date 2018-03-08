Компания LVCHI представила в Женеве электрокар

Габариты электрокара LVCHI Venere составляют 5 150/2 120/1 418 мм, а расстояние между осями 3 040 мм. Концепт-кар оснастили четырьмя электрическими моторами общей мощностью 1 005 лошадиных сил при крутящем моменте. Электрические агрегаты питаются от блока литий-ионных батарей на 100 кВт/час. До первой «сотни» электрокар разгоняется за 2,5 секунды, развивая максимальную скорость 286 км/час.Прототип построен на карбоновом шасси, которое усилили алюминиевыми деталями в передней и задней части. Общая масса электрокара составляет 2 100 кг. Машина отличается камерами вместо боковых зеркал, открывающимися в разные стороны дверями, тормозами Brembo, шинами Pirelli P Zero, а также тачскринами на руле, которыми можно включать поворотники и несколькими экранами на центральной консоли.Стоит отметить, что китайская компания LVCHI в начале текущего года представила публике электрический прототип Urano, комплектующийся 707-сильной силовой установкой, его продолжительность хода составляет 690 км.