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Компания LVCHI представила в Женеве электрокар

На автосалоне в Женеве китайская компания LVCHI представила прототип электрического седана под названием Venere. По словам производителей, максимальный запас хода концепт-кара составляет 652 километра.

Компания LVCHI представила в Женеве электрокар


Габариты электрокара LVCHI Venere составляют 5 150/2 120/1 418 мм, а расстояние между осями 3 040 мм. Концепт-кар оснастили четырьмя электрическими моторами общей мощностью 1 005 лошадиных сил при крутящем моменте. Электрические агрегаты питаются от блока литий-ионных батарей на 100 кВт/час. До первой «сотни» электрокар разгоняется за 2,5 секунды, развивая максимальную скорость 286 км/час.

Прототип построен на карбоновом шасси, которое усилили алюминиевыми деталями в передней и задней части. Общая масса электрокара составляет 2 100 кг. Машина отличается камерами вместо боковых зеркал, открывающимися в разные стороны дверями, тормозами Brembo, шинами Pirelli P Zero, а также тачскринами на руле, которыми можно включать поворотники и несколькими экранами на центральной консоли.

Стоит отметить, что китайская компания LVCHI в начале текущего года представила публике электрический прототип Urano, комплектующийся 707-сильной силовой установкой, его продолжительность хода составляет 690 км.
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Добавил: Алина Вчера, 22:20
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