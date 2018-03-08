Киноактер Александр Демидов признался, что они с женой иногда дерутся, но не больно

Знакомство Александра Демидова и его возлюбленной Маргариты произошло на съемках картины "Квартета И" "Быстрее, чем кролики". В официальных отношениях пара находится уже два года, но, несмотря на это в их семье разгораются далеко нешуточные страсти.Конфликты у них проходят как в итальянских семьях - очень бурно. Могут бить посуду, а также и друг друга, но естественно не больно. Ссоры случаются даже по любому пустяку. Ранее они иногда разъезжались на непродолжительный срок, чтобы дать друг другу остыть, но со временем спокойней стали относиться к ссорам.Теперь не разговаривать могут только ночь, а потом сразу мирятся, но и это случается уже очень редко. Александр отметил, что в их семье Рита очень отходчивая. Сейчас у них появилась одна единственная цель – это ребенок, которого они очень хотят. Пара даже придумала имена, если родится наследник, то будет Богданом, а если дочка, то Александра или Муза.Трудности в их семье возникают не только по причине перепадов настроения артиста, но также из-за работы. У Александра иногда не хватает времени, чтобы просто вместе посидеть с женой вечером за столом.