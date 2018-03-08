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В AnTuTu протестировали смартфон OnePlus 6

Стало известно, что представители бенчмарка AnTuTu провели тестирование смартфона шестого поколения компании OnePlus. Таким образом, в Сеть просочились некоторые данные касательно его технического оснащения.

В AnTuTu протестировали смартфон OnePlus 6


Общий балл устройства с названием ONEPLUS A6000 составил 276510. По предварительной информации, девайс наделят крупным дисплеем с соотношением сторон 19:9. Также отмечается, что на нем окажется специальный вырез для фронтальной камеры и других датчиков. В аппаратной основе будет работать процессор Snapdragon 845. Интересно, что результат новинки стал чуть выше, чем у Xiaomi Mi Mix 2S.

Официально о презентации смартфона еще никто не говорил, но некоторые эксперты предполагают, что устройство представят уже в конце будущего лета.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:20
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