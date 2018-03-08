В Швейцарии на одной из старейших АЭС был временно приостановлен ядерный реактор
В Швейцарии из-за временного увеличения радиации была приостановлена работа реактора атомной станции Мюлеберг. Однако представители энергетической компании BKW Energie AG заявили, что поводов для паники нет. Все причины, повлекшие за собой остановку реактора, устранены, в четверг устройство было запущено вновь.
Приостановка ядерного реактора произошла в среду в 12.34 по московскому времени. Автоматическая система контроля давления зафиксировала кратковременное увеличение радиации: вырос уровень водорода в воде реактора, что и стало основной причиной скачка радиоактивности.
Представители компании подчеркнули, что остановка ядерного реактора не представляет угрозы для людей и окружающей среды.
Атомная станция Мюлеберг оснащена одним реактором кипящего типа (BWR), устройство, вырабатывающее до 355 МВт энергии, было запущено в 1972 году. Станция расположена в кантоне Берн, она является второй по возрасту швейцарской АЭС после Бецнау.
Приостановка ядерного реактора произошла в среду в 12.34 по московскому времени. Автоматическая система контроля давления зафиксировала кратковременное увеличение радиации: вырос уровень водорода в воде реактора, что и стало основной причиной скачка радиоактивности.
Представители компании подчеркнули, что остановка ядерного реактора не представляет угрозы для людей и окружающей среды.
Атомная станция Мюлеберг оснащена одним реактором кипящего типа (BWR), устройство, вырабатывающее до 355 МВт энергии, было запущено в 1972 году. Станция расположена в кантоне Берн, она является второй по возрасту швейцарской АЭС после Бецнау.
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Добавил: Tatiana Вчера, 20:50