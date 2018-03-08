В Швейцарии на одной из старейших АЭС был временно приостановлен ядерный реактор

Приостановка ядерного реактора произошла в среду в 12.34 по московскому времени. Автоматическая система контроля давления зафиксировала кратковременное увеличение радиации: вырос уровень водорода в воде реактора, что и стало основной причиной скачка радиоактивности.Представители компании подчеркнули, что остановка ядерного реактора не представляет угрозы для людей и окружающей среды.Атомная станция Мюлеберг оснащена одним реактором кипящего типа (BWR), устройство, вырабатывающее до 355 МВт энергии, было запущено в 1972 году. Станция расположена в кантоне Берн, она является второй по возрасту швейцарской АЭС после Бецнау.